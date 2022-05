FLEX PICK - Der eSPORTS1 Podcast

eSports erobert die Welt. Und zwar im Sturm! Heute werden Computerspiele nicht mehr alleine auf dem Sofa gezockt, sondern in ausverkauften Stadien. Millionen von Menschen jubeln tagtäglich den besten Counter-Strike-, League-of-Legends- oder Dota-2-Spielern zu, feiern sie wie Rockstars und verbringen jede freie Minute im Netz, um die neusten Infos über ihr Lieblingsteam aufzusaugen.

Doch was ist eigentlich eSports? Was geht ab in der Welt der Bits & Bites? SPORT1 eSports-Chef Florian Merz blickt im neuen Podcast hinter die Kulissen der Großereignisse, diskutiert Turnierverläufe und erklärt die faszinierende neue Welt der eSports-Gamer.