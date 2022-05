FC Bayern: Julian Nagelsmann reagiert auf Ibiza-Reise und Magath

Nagelsmann verteidigt Stars

Der Trainer versteht zudem die Kritik, die unter anderem Felix Magath geäußert hat , nicht: „Ich bin nicht ihr Papa oder Erzieher. Die Spieler sind mündig und dürfen sich frei entscheiden, was sie an freien Tagen machen", meinte Nagelsmann deutlich.

Lucas Hernández, Joshua Kimmich und Serge Gnabry haben die Reise nach SPORT1 -Informationen federführend organisiert. Kingsley Coman war beim Feiern nur einen Tag mit dabei und trainierte schon am Montag wieder an der Säbener Straße. Auch Robert Lewandowski war dabei.

Nach SPORT1-Informationen trommelte Nagelsmann seine Spieler am Rande des Trainingscomebacks am Dienstag in der Kabine zusammen, um sie in die Pflicht zu nehmen.