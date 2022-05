FIFA 22: Road to Club World Cup - Bug verhindert Playoff-Entscheidung

In den Online-Qualifiern des FeCWC kämpfen die Teams um einen Spot in den Playoffs © FIFAe

Spielfehler legt Online-Qualifier in FIFA 22 lahm

Wie die FIFA am Mittwochabend auf ihrem offiziellen Twitter-Kanal für kompetitives Gaming bekannt gab, sorgt ein nicht näher erklärter Bug für die Absage der vierten Spielwoche in allen Regionen, die nicht zu Europa zählen. Um die dortigen Begegnungen trotzdem austragen zu können, soll in diesem Fall auf die eSports-Version von FIFA 22 gewechselt werden. Insgesamt vier Teams pro Division sichern sich einen Playoff-Spot.

Zumindest in „East & Central Europe“, „North Europa“ und „West & South Europe“ werden also die Entscheidungen fallen. Die restlichen Matches wurden auf Ende des Monats gelegt, da die nächste Runde bereits Mitte Juni ansteht. Der Terminkalender ist zurzeit ohnehin eng getaktet. Für die Pros geht die Saison aktuell in die heiße Phase, in der jedes Wochenende wichtige Events sowohl auf nationaler als auch globaler Ebene anstehen.