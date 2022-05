Diamond League in diesem Jahr nicht in China

Die Diamond League wird in diesem Jahr nicht in China stattfinden.

Die Diamond League wird in diesem Jahr nicht in China stattfinden. Wie der veranstaltende Leichtathletik-Weltverband World Athletics mitteilte, sind die Wettkämpfe in Shanghai (30. Juli) und Shenzhen (6. August) aufgrund der strengen Einreise- und Quarantänebedingungen des Landes wegen der Corona-Pandemie aus dem Kalender gestrichen worden. Stattdessen rückt das polnische Chorzow auf und soll am 6. August die Stars der Serie begrüßen.

Die Diamond League startet am 13. Mai in die neue Saison, das Finale findet am 7. und 8. September in Zürich statt. Im kommenden Jahr soll die Serie wieder in China Station machen.