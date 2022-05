Bundesliga: Historische Neuerung am 33. Spieltag - Darum wird nicht mehr gleichzeitig gespielt

Die Bundesliga spielt am 33. Spieltag ab sofort nicht mehr zeitgleich. Der Grund für den Bruch mit einer Jahrzehnte alten Tradition liegt in der TV-Vermarktung.

In der Bundesliga kommt es am vorletzten Spieltag zu einer Neuerung.

Anders als bisher wird an diesem Wochenende ein regulärer Spielplan befolgt, mit regulären Anstoßzeiten. Bislang wurden am 33. Spieltag stets sämtliche Spiele gleichzeitig angepfiffen. Am Samstag um 15.30 Uhr. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

So sieht es in den anderen europäischen Topligen aus

„Die Entscheidung für diese zum Beispiel auch in anderen europäischen Top-Ligen oder in WM-Gruppenphasen umgesetzte Praxis erfolgte im Zuge einer Gesamtbetrachtung vor der vergangenen Ausschreibung der deutschsprachigen Medienrechte“, teilte die DFL der Sportschau mit.

Tatsächlich wird in den meisten europäischen Topligen am vorletzten Spieltag nicht zeitgleich gespielt, lediglich die Ligue 1 bildet eine Ausnahme. Am letzten Spieltag wird die alte Praxis in der Bundesliga aber fortgesetzt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)