Virtus.pro trennt sich von CEO Sergey Glamazda

Mit sofortiger Wirkung ist Sergey Glamazda nicht länger Teil der traditionsreichen eSports-Organisation. An seiner Stelle übernimmt ein Management-Team von ESForce.

Seit 2020 im Amt, hat der gebürtige Russe Sergey Glamazda jüngst seinen Abschied verkündet. Zuvor als Manager des hauseigenen Rainbow-Six-Siege-Teams bekannt, stieg er wenig später in die Rolle des CEOs auf. An dessen Stelle soll nun ein Verbund aus verschiedenen Führungspersönlichkeiten treten und Glamazdas Aufgabengebiet gemeinsam übernehmen. Genauer handelt es sich dabei um Manager der ESForce Holding, der Dachgesellschaft der Organisation.

Inwiefern dieser Schritt mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine zusammenhängt, lässt sich gegenwärtig nicht sagen. Jedoch ist bekannt, dass Glamazda in der Vergangenheit in Kiew studierte und sich hier unter anderem den Bachelor- sowie Master-Abschluss aneignete.