Freier Tag nach Final-Einzug? Glasner bittet Eintracht-Stars zum Waldlauf

Eintracht Frankfurt hat allen Grund zu feiern. Doch am Tag nach dem Einzug ins Finale der Europa League steht erstmal ein Waldlauf an.

„Ich bleibe mal bei heute Abend und werde mir auch das eine oder andere Gläschen gönnen“, sagte der Coach des Bundesligisten: „Aber um 12.00 Uhr machen wir einen lockeren Waldlauf, die Jungs haben ein bisschen was auszuschwitzen.“

Die Eintracht hatte sich gegen den englischen Kontrahenten am Donnerstag unter dem gigantischen Jubel der Fans durchgesetzt. Nach einem Platzsturm wurde noch auf dem Feld gefeiert. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Europa League)

Wie der Abend weiter zu begehen sei, wollte Glasner dabei nicht vorgeben: „Ich weiß nicht, was die Spieler machen, sind ja alles erwachsene Kerle.“

Frankfurt tritt am 18. Mai in Sevilla auf die Glasgow Rangers. Zuvor muss man in der Bundesliga noch gegen Gladbach und Mainz ran.