„Back to the roots!“: Motorexperte und Rennfahrer Tim Schrick feiert mit neuem Automagazin „Triebwerk“ ab Juni sein Comeback auf SPORT1 „Back to the roots!“: Motorexperte und Rennfahrer Tim Schrick feiert mit neuem Automagazin „Triebwerk“ ab Juni sein Comeback auf SPORT1

Tim Schrick kehrt mit dem Automagazin "Triebwerk" ins TV zurück © EVO 7 GmbH

· Neues Format „Triebwerk – Das Automagazin mit Tim Schrick“ startet am Mittwoch, 1. Juni, ab 22:30 Uhr auf SPORT1. Die insgesamt zehn 30-minütigen Ausgaben mit Beiträgen, kompakten Testberichten zu aktuellen Fahrzeugen und spannenden Youngtimer-Stories sind anschließend wöchentlich am Mittwochabend und als Wiederholung am Sonntag zu sehen.

· „Triebwerk“-Moderator Tim Schrick, der sich mit Kultsendungen wie „TURBO“ und „DSF Motor“ beim Sender einen Namen gemacht hat, über sein Comeback: „Back to the Roots! Ich freue mich auf meine Rückkehr zu SPORT1. Mit ‚Triebwerk‘ wollen wir die Erfolgsgeschichte früherer Formate auf dem Sender wieder aufleben lassen und ein neues Automagazin im Programm etablieren.“

· SPORT1 Business gewinnt ClimAir als Neukunden – und Presenter: Der Hersteller von hochwertigem Autozubehör wie Pkw-Sonnenschutz und Wind- & Regenabweisern übernimmt das Exklusiv-Presenting von „Triebwerk – Das Automagazin mit Tim Schrick“ im TV.

Ismaning, 6. Mai 2022 – Anschnallen zum Comeback: Im neuen Format „Triebwerk“ mit Motorexperte und Rennfahrer Tim Schrick dreht sich alles rund ums Auto. Neben Beiträgen, News und kompakten Reportagen zu aktuellen Fahrzeugen hat das von der EVO 7 GmbH produzierte Automagazin auch spannende Youngtimer-Stories mit Alex Wesselsky zu bieten. „Petrolhead“ Schrick begibt sich für die Sendung immer wieder auf verschiedene Roadtrips, vieles spielt sich aber auch am Bilster Berg ab: Die anspruchsvolle Rennstrecke ist seine Homebase und wie geschaffen für echte Härtetests. „Triebwerk – Das Automagazin mit Tim Schrick“ wird von ClimAir, dem Hersteller von hochwertigem Autozubehör wie Pkw-Sonnenschutz und Wind- & Regenabweisern, präsentiert. Mit diesem Format feiert der Moderator sein Comeback auf SPORT1. Davor machte Tim sich mit jeder Menge Knowhow, Witz und Charme auf SPORT1 bzw. zuvor im DSF bereits unter anderem durch Kultsendungen wie „TURBO“ und „DSF Motor“ einen Namen beim TV-Publikum. Auch Alex Wesselsky war mit dem Format „Auftrag Auto“ ebenfalls schon für SPORT1 im Einsatz. Ab Juni sind wöchentlich auf dem Regel-Sendeplatz am Mittwochabend die ersten zehn halbstündigen Ausgaben von „Triebwerk – Das Automagazin mit Tim Schrick“ zu sehen, sonntags steht zudem eine Wiederholung auf dem Programm. Premiere für das neue Format ist am Mittwoch, 1. Juni, ab 22:30 Uhr (weitere Sendezeiten in der Übersicht).

Neukunde ClimAir wird Exklusiv-Presenter von „Triebwerk – Das Automagazin mit Tim Schrick“

Als Exklusiv-Presenter hat die Vermarktungs-Unit SPORT1 Business ClimAir gewonnen: Der Hersteller von hochwertigem Autozubehör wie Pkw-Sonnenschutz und Wind- & Regenabweisern wirbt zum ersten Mal auf SPORT1 und übernimmt das Presenting von „Triebwerk – Das Automagazin mit Tim Schrick“ im TV. Über das Exklusiv-Presenting hinaus beinhaltet die umfangreiche Partnerschaft begleitende Sponsored Posts auf den reichweitenstarken Facebook- und Instagram-Plattformen von SPORT1.

Konzept-Vergleich Motorenlage zur Premiere am 1. Juni

In der ersten Folge von „Triebwerk – Das Automagazin mit Tim Schrick“ dreht sich alles, wie könnte es anders sein, um den Motor – und zwar vor allem um die richtige Einbaulage: Also lieber Front-, Mittel- oder Heckmotor? Dafür bekommt Motorexperte Schrick drei echte Kracher an den Bilster Berg geliefert: Für BMW tritt der M4 Competition mit 510 PS und Frontmotor an. Die Mittelmotor-Fraktion wird durch die nagelneue Chevrolet Corvette C8 mit 482 PS vertreten. Für Heckmotoren-Verfechter geht der Klassiker aus Zuffenhausen mit dem Porsche 911 Carrera GTS und 480 PS an den Start. Welches Motoren-Konzept kann Tim am meisten überzeugen? Und welche Vor- und Nachteile haben die unterschiedlichen Einbaulagen. Oder spielen am Ende ganz andere Kriterien bei diesem Vergleich eine wichtigere Rolle? Die Antworten gibt es in der Premieren-Ausgabe von „Triebwerk“ am Mittwoch, 1. Juni, ab 22:30 Uhr auf SPORT1.

Ein „Petrolhead“ auf Abwegen und ein Erstkontakt mit dem Subaru Forester in der zweiten Folge

Es gibt wohl nur wenige Menschen, mit denen man sich stundenlang über Verbrennungsmotoren unterhalten kann – einer davon ist definitiv Tim Schrick. Er liebt Verbrennungsmotoren, vor allem ihre Komplexität und ihren Sound. Und ganz nebenbei baut er selbst immer wieder ganz neue Motoren für seine Projekte. Und jetzt soll der Moderator als einer der ersten Experten den Porsche Mission R testen. Ein reines Elektro-Rennauto! Kann Motorsport ohne Verbrennungsmotor für Tim überhaupt funktionieren? Und was fehlt ihm? Feedback? Sound? Der Porsche Mission R ist die Vision eines elektrischen Rennfahrzeugs für den Kundensport. Und Power hat er genug: 1.088 PS, Allradantrieb, in zweieinhalb Sekunden auf 100 km/h. Ob das allein reicht, um Tim Schrick vom Elektro-Racing zu überzeugen, ist in der zweiten „Triebwerk“-Folge am Mittwoch, 8. Juni, ab 22:30 Uhr auf SPORT1 zu sehen. Passend zu ungewöhnlichen Triebwerken wird in der Rubrik „Erstkontakt“ der Subaru Forester vorgestellt. Seit über 50 Jahren setzen die Japaner auf den Boxermotor. Da macht auch die fünfte Generation des SUV-Klassikers keine Ausnahme, obwohl er um einen Elektromotor erweitert wurde.

