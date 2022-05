Anzeige

FC Bayern: Julian Nagelsmann bezieht Stellung zu Ibiza-Trip und Gnabry Nagelsmann wird bei Gnabry deutlich

Nagelsmann mit Kritik: "Hätten acht oder neun fangen können"

Wann verlängern nach Thomas Müller die nächsten Stars? Trainer Julian Nagelsmann spricht vor dem Duell gegen Stuttgart vor allem über Serge Gnabry. Die PK zum Nachlesen.

Nach der Meister-Party in Ibiza steht für den FC Bayern am Sonntag (17.30 Uhr im LIVETICKER) wieder die Pflicht in der Bundesliga an. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

SPORT1 hat die PK zum Nachlesen.

+++ Die PK ist zu Ende +++

Nagelsmann hat alle Fragen beantwortet.

+++ Wo hängt Nagelsmann die Medaille hin? +++

Nagelsmann: „Mein Sohn liebt Medaillen. Vielleicht gebe ich sie ihm. Der findet viele Orte zur Aufbewahrung.“

+++ Nagelsmann über seine Kritik am Team +++

Nagelsmann: „Bei den kritischen Worten ging es mir nicht nur um die Mannschaft. Wir müssen mutig sein, Entscheidungen zu treffen und etwas zu ändern. Man muss sich anpassen und mit der Zeit gehen. Manchmal wähle ich dann zu klare Worte. Ich werde mir unsere gute Saison aber nicht kaputt reden lassen.“

+++ Wie war das Zahavi-Treffen wegen Lewy? +++

Nagelsmann: „Ich kann da nicht viel zu sagen. Es war wohl ein gutes Gespräch. Aber es gibt nichts zu vermelden. Mein Stand hat sich nicht verändert. Man braucht da Geduld. Das ist eine meiner ganz großen Stärken.“

+++ SPORT1-Nachfrage: Letztes Tolisso-Heimspiel? +++

Nagelsmann: „Ich schätze Coco für seine Siegermentalität und seinen guten Geist. Die Verletzungsanfälligkeit ist schon ein kleines Problem. Er kann dafür aber nichts. Wir werden abwarten, wie es bei ihm weitergeht. Er ist als Spieler und Mensch ein Guter.“

+++ Gnabry? Nagelsmann schwärmt +++

Nagelsmann: „Ich kenne ihn ja schon ewig und schätze ihn als Menschen unglaublich. Er ist so emphatisch. Im Training ist er einer der Auffälligsten und hat Vollgas gegeben. Er hat sehr gegen den drohenden Spannungsverlust im Training angekämpft. Wir werden sehen, was die Zeit bringt. Ich will ihn auf jeden Fall behalten - aber in meiner Hand liegt es leider nicht.“

+++ Wie schwer ist die Schale? +++

Nagelsmann: „Vorbereitet habe ich mich noch nicht. Ich denke, dass ich es im Kreuz habe. Vielleicht mache ich noch ein paar Stabiübungen. Ich frage mal Thomas Müller, wie schwer die Schale ist. Der darf sie ja zum elften Mal hochhalten.“

+++ Müller-Deal mit Folgen für andere? +++

Nagelsmann: „Das ist ein Signal nach außen und innen, wenn Symbolfiguren den Vertrag verlängern. Das kann andere mitziehen. Aber sie werden am Ende selbst entscheiden. Erfahren habe ich das auch erst, als wir es öffentlich gemacht haben. Ich hatte vorher zu Brazzo gesagt, dass ich den aktuellen Stand der Verhandlungen gar nicht immer wissen will.“

+++ Süle bei Abschied nur auf der Bank? +++

Nagelsmann: „Es ist so, dass er eher nicht beginnen wird. Gegen Mainz hat er nach langer Verletzung gespielt. Das hätten nicht viele gemacht. Es war ein Danke für seine gute Arbeit. Vielleicht bekommt er noch ein paar Minuten.“

+++ Nagelsmann über Matarazzo +++

Nagelsmann: „Sie sind eine variable Mannschaft. So kenne ich den Kollegen ja auch, mit dem ich bei der Ausbildung zum Fußball-Lehrer das Zimmer geteilt habe. Sie hatten immer wieder in entscheidenden Phasen verletzte Leistungsträger. Ich will das Spiel gewinnen - auch wenn ich den Rino sehr mag.“

+++ Wer fällt aus? +++

Nagelsmann: „Es waren 24 Feldspieler im Training. Das ist wohl Rekord. Wir werden wahrscheinlich noch zwei Spieler an die U23 morgen abgeben und müssen dennoch wohl harte Entscheidungen treffen.“

+++ Nagelsmann über Ibiza-Trip +++

Nagelsmann: „Ich bin grundsätzlich für das Sportliche verantwortlich. Der Verantwortung wurde ich gerecht und habe zwei freie Tage genehmigt. Wenn die Spieler dann zusammen wegfliegen wollen, sollen sie es machen. Ich bin nicht ihr Papa oder Erzieher. Die Spieler sind mündig und dürfen sich frei entscheiden, was sie an freien Tagen machen.“

+++ PK startet +++

Julian Nagelsmann ist da. Es kann losgehen.

+++ PK beginnt um 9.30 Uhr +++

Ungewohnt früh bittet der FC Bayern die Journalisten zur Pressekonferenz. Bereits um 9.30 Uhr steht Bayern-Trainer Nagelsmann Rede und Antwort.

+++ Klare Worte an die Mannschaft +++

Klar ist dabei, dass sich Nagelsmann eine Reaktion von seiner Mannschaft wünscht. Schließlich gefiel ihm der Auftritt bei der 1:3-Niederlage bei Mainz 05 überhaupt nicht. Gegen den VfB fordert er daher eine deutliche Leistungssteigerung.

+++ Nagelsmann spricht vor Stuttgart +++

Julian Nagelsmann spricht vor dem letzten Heimspiel der Saison gegen den VfB Stuttgart über die Lage nach der Ibiza-Reise seiner Mannschaft.

