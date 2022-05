Europa League: So geil war der Eintracht-Finaleinzug

Ekstase pur! So wild feiern die Eintracht-Fans den Finaleinzug

Die Feierlichkeiten nahmen in der pickepackevollen Arena daher schon Minuten vor Abpfiff ihren Lauf. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Europa League)

Die Anhängerschaft aus der Heimkurve hatte die Tore bereits geöffnet, sie stand hinter dem von Alphonso Areola gehüteten Kasten und stimmte lautstark die Lieder für das Endspiel der Europa League an.

Nach Abpfiff brechen alle Dämme bei den Eintracht-Fans

Als es endlich so weit war und der Pfiff des Schiedsrichters Jesus Gil Manzanos ertönte, brachen alle Dämme. Tausende von weiß gekleideten Eintracht-Fans stürmten auf den Platz und bejubelten den ersten internationalen Finaleinzug nach 42 Jahren.

Einige überspannten den Bogen und rannten in Richtung Gästeblock, doch Polizei und Ordner griffen zügig und deeskalierend ein, sie drängten die euphorisierte und siegestrunkene Anhängerschaft zurück. (Stimmen: Eintracht-Boss macht Ankündigung)

Es waren Bilder, wie es seit mindestens zehn Jahren in Frankfurt nicht mehr gab. Stadionsprecher Daniel Wolf sagte nach wenigen Minuten durch: „Die Mannschaft kommt noch einmal raus, wenn ihr in den Block zurückgeht - versprochen!“

Fans und Spieler feiern innig und genießen den Moment

Als das in die Katakomben gebrachte Team zurückkam, konnten sich Spieler und Anhängerschaft kaum mehr voneinander trennen.

Berührungsängste gab es keine, es waren intensive Momente zwischen Publikum und Profis. „Sevilla in diesem Jahr“ stand auf den frischgedruckten T-Shirts. Ein Meilenstein, der mit Pott und Champions-League-Einzug enden könnte!

Die Vereinshymne „Im Herzen von Europa“ hallte durch das Stadion - Gänsehautstimmung pur im Stadtwald. Einzelne Akteure wie Aymen Barkok und Ajdin Hrustic entfernten sich zunächst aus der Jubeltraube, sie gingen Richtung Gegentribüne und sortierten in Gesprächen ihre Gedanken. So wirklich fassen konnte diesen historischen Moment nicht jeder sofort.

Die Eintracht reist wieder nach Sevilla

„Viva Espana“ donnerte es aus den Boxen, die Einstimmung auf das Endspiel in Sevilla. Am 18. Mai treffen die Hessen in Andalusien auf die Glasgow Rangers – ein Meilenstein. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Europa League)