Erstes 100-m-Rennen für Jacobs seit Gold-Lauf von Tokio

Der 27-Jährige geht dafür beim dritten World-Athletics-Continental-Tour-Meeting in Nairobi in den Startblock.

Sechs Wochen nach seinem Titelgewinn bei der Hallen-WM in Belgrad über 60 m trifft Jacobs bei seinem Einstieg in die Freiluft-Saison in Kenias Hauptstadt in einer ersten Olympia-Revanche auf den US-Silbermedaillengewinner Fred Kerley.