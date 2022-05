NBA: Draymond Green nach obszöner Geste bestraft - Warriors-Star prahlt

Draymond Green wird von der NBA sanktioniert - was ihm als Multimillionär aber nicht weiter juckt. Beim Vergehen selbst hatte er auch seinen Spaß.

Draymond Green hat nach Spiel zwei mit den Golden State Warriors gegen die Memphis Grizzlies in den NBA-Playoffs eine Geldstrafe erhalten.

Der Forward muss 25.000 US-Dollar zahlen, weil er die Fans des Gegners im ersten Viertel mit einer Geste provozierte. Green hatte den Memphis-Anhängern die Mittelfinger entgegen gestreckt, als er wegen einer Platzwunde über dem rechten Auge auf dem Weg in die Umkleide war. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)

Green von Strafe nicht weiter berührt

Die durch die Liga ausgesprochene Strafe nimmt der berühmt-berüchtigte Profi dabei gerne in Kauf. „Die Strafe nehme ich. Ich mache einen Auftritt und hole das Geld wieder rein.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

Und weiter: „Es hat sich wirklich gut angefühlt, ihnen den Stinkefinger zu zeigen. Wenn sie so eklig sind, bin ich auch eklig.“

Er nehme an, dass das Publikum als Reaktion auch deshalb so erfreut gewesen sein, weil es nach der Mittelfinger-Aktion mit einer Strafe rechnete. „Großartig“, kommentierte Green: „Ich verdiene 25 Millionen Dollar im Jahr. Ich sollte also keine Probleme bekommen.“