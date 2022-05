Glasner schwärmt nach Finaleinzug: „Als Truppe außergewöhnlich“

Nach Finaleinzug: Grenzenlose Euphorie in Frankfurt © AFP/SID/CHRISTOF STACHE

Nach dem Finaleinzug in einer magischen Nacht übermannten die Europa-League-Überflieger von Eintracht Frankfurt die Emotionen

Frankfurt am Main (SID) - Nach dem Finaleinzug in einer magischen Nacht übermannten die Europa-League-Überflieger von Eintracht Frankfurt die Emotionen. „Jeder, der dabei sein konnte, wird das sein ganzes Leben nicht vergessen“, sagte Trainer Oliver Glasner mit Blick auf die atemberaubende Atmosphäre beim 1:0 (1:0) gegen West Ham United.

Nationaltorhüter Kevin Trapp schwärmte gar vom "bis heute schönsten Tag" seiner Karriere und ergänzte entschlossen: "Wir haben noch ein Spiel zu gehen, um das Ding nach Hause zu holen." Am 18. Mai greifen die Hessen gegen die Glasgow Rangers in Sevilla nach dem silbernen Pott.

Rafael Borre (26.) erzielte das entscheidende Tor nach dem Sieg im Hinspiel in London (2:1) - und ebnete der Eintracht damit den Weg ins erste europäische Finale seit dem UEFA-Cup-Triumph vor 42 Jahren. Im Frankfurter Hexenkessel, der nahezu komplett in weiß getaucht war, kannte die Freude keine Grenzen. Als die Rangers statt RB Leipzig als Finalgegner feststanden, brandete in der Arena noch mehr Jubel auf.