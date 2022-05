Oldenburger Stadtsiegel für "Identifikationsfigur" Paulding

Klublegende Rickey Paulding verlässt nach 15 Jahren die EWE Baskets Oldenburg aus der Basketball Bundesliga und kehrt in die USA zurück.

Klublegende Rickey Paulding verlässt nach 15 Jahren die EWE Baskets Oldenburg aus der Basketball Bundesliga (BBL) und kehrt in die USA zurück, vorher wird der 39-Jährige aber noch in seiner zweiten Heimat geehrt. Paulding erhält am 5. Juni bei einem Empfang im Alten Rathaus des Große Stadtsiegel von Oberbürgermeister Jürgen Krogmann.