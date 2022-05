Bundesliga: FC Bayern München – VfB Stuttgart (Sonntag, 17:30 Uhr)

Dem VfB steht bei den Bayern eine schwere Aufgabe bevor. Am letzten Spieltag nahm der FC Bayern München gegen den 1. FSV Mainz 05 die fünfte Niederlage in dieser Spielzeit hin. Stuttgart kam zuletzt gegen den VfL Wolfsburg zu einem 1:1-Unentschieden. Man sieht sich immer zweimal im Leben, und so hat der VfB Stuttgart gegen den FCB die Möglichkeit, Wiedergutmachung für die 0:5-Hinspielniederlage zu betreiben.