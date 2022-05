Eintracht Frankfurt, Stimmen: Hinteregger, Trapp, Glasner, Chandler, Fischer über Finaleinzug

Eintracht Frankfurt träumt nach dem Sieg gegen West Ham vom Titel in der Europa League. Kevin Trapp spricht vom „größten Tag der Karriere“. Präsident Peter Fischer kündigt etwas an.

Diese Jubelszenen erinnerten an große Titelfeiern. Dabei ist Eintracht Frankfurt trotz des 1:0-Erfolgs gegen West Ham im Halbfinal-Rückspiel noch einen Schritt vom Titel in der Europa League entfernt - 42 Jahre nach dem Triumph im UEFA-Pokal.

... über den Sieg: „So langsam fällt ein bisschen was ab. Was die Mannschaft wieder geleistet hat, war unglaublich. West Ham hat alles reingeworfen in die Waagschale. Es war eine schwere Anfangsphase und mit dem Ausschluss für West Ham haben wir toll gespielt und ein super Tor geschossen. Zweite Halbzeit haben wir die langen Bälle und Standards mit allem, was wir hatten, verteidigt.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Europa League)