Conference League: Mourinho führt Rom ins Finale - auch Feyenoord im Endspiel

Die Finalisten der Conference League stehen fest: Die AS Rom setzt sich in einem engen Spiel gegen Leicester durch. Feyenoord genügt ein torloses Remis.

AS Rom und Feyenoord Rotterdam haben das Finale im neuen Europacup-Wettbewerb Conference League erreicht.

Union Berlins Gruppenbezwinger Feyenoord reichte im Halbfinal-Rückspiel bei Olympique Marseille ein 0:0, das erste Duell hatten die Niederländer mit 3:2 für sich entschieden. Das Finale findet am 25. Mai in der albanischen Hauptstadt Tirana statt. ( Service: Ergebnisse der Conference League )

Abraham schießt Rom ins Finale

In Rom sorgte Tammy Abraham (11.) mit seinem neunten Conference-League-Treffer für das Tor des Tages. Mourinho kann somit nach seinen Triumphen in der Champions League (2004 mit dem FC Porto und 2010 mit Inter Mailand) und in der Europa League (2003 mit Porto und 2017 mit Manchester United) einen dritten Europapokal-Wettbewerb gewinnen.