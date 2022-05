FC Liverpool stellt neues Trikot mit emotionalem Detail vor

Anzeige

Der FC Liverpool hat sein neues Trikot für die kommende Saison präsentiert. Dabei bleiben die Reds ihrem Namen und der Historie treu. Emotionale Details runden das Design ab.

Liverpool und Nike haben zusammen das neue Heimtrikot für die Saison 2022/2023 präsentiert.

In einem atmosphärischen Video auf Twitter zeigte der Klub das neue Jersey. In rotem Licht und unterlegt mit der Musik der Liverpooler Band Stone sind die Profis bereits vorab in ihren neuen Trikots zu sehen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Dabei bleiben sich die Reds ihrer Linie und ihrem Namen treu. Auch in der neuen Saison werden die Liverpool-Profis komplett in Rot an der Anfield Road auflaufen und die Fans in Ekstase versetzen.

Emotionales Detail sorgt für Gänsehaut

Das Trikot besteht laut Nike komplett aus recyceltem Polyestergewebe und wird aus recycelten Plastikflaschen hergestellt. Die „kühne, sachliche Design“ soll zudem die Mentalität der Liverpooler widerspiegeln.

Kapitän Jordan Henderson zeigte sich bereits begeistert von seiner neuen Arbeitsuniform: „Wir sind alle sehr stolz darauf, das Trikot des FC Liverpool zu tragen und Teil der Swoosh-Familie zu sein“, wird Henderson auf der Vereins-Website zitiert. „Wir wissen genau, was dieses Trikot für unsere Fans bedeutet, und wir können es kaum erwarten, in diesem Trikot in Anfield aufzulaufen.“ (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

An dem Trikot ist sogar ein emotionales Detail zu finden. Im Nacken ist ein Emblem mit der Zahl 97, umrahmt von ewigen Flammen, abgebildet. Dies soll an die tragische Hillsborough-Katastrophe von 1989 erinnern, bei der infolge einer Massenpanik 97 Menschen ihr Leben verloren.