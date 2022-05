Erling Haaland: 700 Kilogramm Statue sorgt mit Aussehen für Verwunderung

Allerdings hat nicht nur die legendäre Büste von Cristiano Ronaldo auf Madaira gezeigt - scheitert ein Künstler bei seiner Skulptur an der Abbildung eines Prominenten, so werden die Abbilder schnell zum Gespött.

Genau an einem solchen Mammut-Projekt arbeitet aktuell der Künstler Kjetil Barane, der ein Abbild von BVB-Star Erling Haaland in dessen norwegischer Heimatstadt Bryne erschaffen will.

Während sich der „echte“ Haaland für die letzten beiden Bundesligaspiele in Dortmund befindet, ragt sein geplantes Abbild in Bryne in die Lüfte und nimmt langsam aber sicher Form an. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)