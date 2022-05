Droht Boris Becker nach Gefängnisaufenthalt Abschiebung aus Großbritannien?

Wegen Insolvenzverschleppung ist der 54-Jährige am 29. April 2022 am Londoner Southwark Crown Court zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden. Zwar hat der dreimalige Wimbledon-Sieger insgesamt 28 Tage Zeit, gegen das Urteil oder das Strafmaß Berufung einzulegen. (REAKTIONEN: Das ist der Mega-GAU)

Britisches Innenministerium deutet Abschiebung Beckers an

Was den Fall so besonders macht: Für ein mögliches Abschiebeverfahren ist es von Bedeutung, ob Beckers Verfehlungen bis nach dem 31. Dezember 2020 reichen. Dann „wird Becker automatisch abgeschoben, da er eine Strafe von zwölf Monaten oder mehr erhalten hat“, erklärte Colin Yeo, ein Anwalt für Einwanderungsrecht und Autor von „Welcome to Britain: Fixing Our Broken Immigration System“, in The Guardian.