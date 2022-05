Handball: Kiel und Flensburg bleiben dran

Titelverteidiger THW Kiel und die SG Flensburg-Handewitt haben in der Handball-Bundesliga ihre Hausaufgaben erledigt und sind an Tabellenführer SC Magdeburg drangeblieben - allerdings weiterhin mit einigem Abstand. Kiel gewann beim SC DHfK Leipzig mit 31:20 (13:14) und liegt als Tabellenzweiter sechs Minuspunkte hinter Magdeburg. Flensburg setzte sich in eigener Halle gegen Frisch Auf Göppingen mit 26:21 (13:7) durch und hat auf Platz drei acht Minuspunkte Rückstand auf die Spitze.

Erfolgreichste Werfer des THW Kiel in Leipzig waren Rechtsaußen Niclas Ekberg (8/5) und der norwegische Nationalspieler Harald Reinkind (6). Die SG Flensburg-Handewitt hatte gegen Göppingen in Nationalmannschaftskapitän Johannes Golla am Kreis (5) und in der Abwehr ihren stärksten Mann.