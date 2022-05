Europa League: Über 30 Festnahmen vor Eintracht-Spiel gegen West Ham - überwiegend friedlich

So machen die West-Ham-Fans Frankfurt unsicher

Am Abend vor Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und West Ham United kommt es zu einem hässlichen Zwischenfall. Insgesamt war es aber relativ friedlich.

Laut Polizei seien bei Rangeleien am Vorabend des Spiels mindestens drei Menschen verletzt worden. Laut Frankfurter Rundschau kam es am Mittwochabend im Pub „The Fox and Hound“ zu einem Zwischenfall.