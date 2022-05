Real Madrid: Eduardo Camavinga heimliche Held beim CL-Wahnsinn - Kroos bald überflüssig?

Dabei sah es eine Minute vor Schluss aber überhaupt nicht aus. Mit 0:1 lag Real zurück und brauchte zwei Treffer, um das Aus noch abzuwenden. Ein Doppelpack von Rodrygo innerhalb von nur 90 Sekunden erzwang die Verlängerung, in der Karim Benzema per Elfmeter das Wunder vom Bernabeu perfekt machte.

Camavinga beeindruckt mit Tempo und gutem Auge

Der 21-Jährige startete aus der eigenen Hälfte und trieb den Ball bis zum gegnerischen Strafraum. Dort spielte er auf Rodrygo, der den Querpass in die Mitte lieferte und damit das Foul an Benzema provozierte.

So flankte er aus dem Halbfeld an die Torauslinie, von wo aus Benzema das Spielgerät artistisch in die Mitte weiterleitete. Dort war abermals Rodrygo schneller als alle City-Verteidiger und leitete so das Comeback ein.