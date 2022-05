Haching-Boss Schwabl kritisiert Türkgücü-Pläne: "Stellt Sportsgeist infrage"

Türkgücü München will in der kommenden Saison in der Regionalliga antreten. Dafür gibt es heftigen Gegenwind.

Schwabl: „Hätte große Lust ...“

„Eigentlich hätte ich große Lust, in der neuen Saison gegen Türkgücü zweimal gar nicht erst anzutreten, sondern in der Zeit als Alternative lieber zwei Benefizspiele für einen guten Zweck zu veranstalten. Dann ist wenigstens jemandem in Not geholfen und ich muss mich nicht zweimal 90 Minuten ärgern“, sagte Schwabl.