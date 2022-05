Pro League: Hockey-Teams gelingt Revanche

Den deutschen Hockey-Teams ist in der Pro League einen Tag nach den Niederlagen gegen England die doppelte Revanche gelungen.

Den deutschen Hockey-Teams ist in der Pro League einen Tag nach den Niederlagen gegen England die doppelte Revanche gelungen. Das Frauen-Team von Bundestrainer Valentin Altenburg gewann das zweite Duell in Mönchengladbach 4:1 (2:0), die Männer setzten sich mit 3:2 (1:1) durch.

"Das war ein selbstbewusster Auftritt, den wir auch auf die Anzeigetafel gebracht haben", sagte Altenburg, "wir hatten richtig Tempo in den Aktionen." Die Tore für die Frauen des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) erzielten Charlotte Stapenhorst (2.), Nike Lorenz (6.), Hannah Gablac (55.) und Pia Maertens (58.). Am Mittwoch hatte es an gleicher Stelle ein 3:4 gegeben.