Biathlon: Karriereende? Dorothea Wierer trifft Entscheidung

Damit ist klar: Auch in der kommenden Biathlon-Saison geht die zweimalige Gesamtweltcup-Siegerin wieder an den Start und macht Jagd auf die dritte große Kristallkugel.

Olympia 2026 in Antholz? Wierer legt sich nicht fest

Darauf angesprochen erklärte Wierer jedoch kurz und knapp: „Ich denke nicht an 2026.“ An den Ort selbst hat sie jedoch gute Erinnerungen. Bei der WM 2020 holte sie ebendort Gold im Einzel und jeweils Silber in der Mixed-Staffel und im Massenstart.

Neben Wierer hatte auch Denise Herrmann erklärt, dass sie in der kommenden Saison wieder angreifen will. „Das Trainingsjahr beginnt traditionell am 1. Mai, somit liegen die ersten Trainingstage bereits hinter mir“, schrieb die 33-Jährige bei Instagram: „Wintersportler werden ja bekanntlich im Sommer gemacht. Der erste Muskelkater ist schon deutlich spürbar. Dennoch: Die Freude für die tägliche Schinderei ist groß, und ich brenne für die Heim-WM in Oberhof mit Euch Fans!“