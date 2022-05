LIVE: Eintracht Frankfurt - West Ham United im TV, Stream und Ticker - Europa League

Showdown in Frankfurt! Die Eintracht bittet West Ham zum Rückspiel im EL-Halbfinale und spricht bei einem möglichen Finaleinzug von „einem absoluten Meilenstein!“

So langsam wird es ernst bei der Eintracht: Nur noch ein Spiel und die „Adler-Sensation“ ist perfekt. Doch dieses eine Spiel, diese letzte Hürde, muss noch genommen werden.

Im Hinspiel vor einer Woche zeigten sich die Frankfurter bestens aufgelegt und setzen sich mit 2:1 in London durch. BVB-Leihgabe Ansgar Knauff und Daichi Kamada erzielten die beiden Treffer auf Seiten der Hessen.

So können Sie Frankfurt - West Ham live im TV & Stream verfolgen:

Hütter und Ceferin zu Gast in Frankfurt

Frankfurt befindet sich somit in einer guten Ausgangslage für das Rückspiel, bei dem auch Ex-Trainer Adi Hütter und UEFA-Boss Aleksander Ceferin anwesend sein werden.

Doch Vorsicht Eintracht: Die Londoner haben auch schon bewiesen, dass sie in der Lage sind, sich auswärts zu qualifizieren. Im Viertelfinale gegen Lyon spielten sie zu Hause 1:1, bevor sie in Frankreich 3:0 gewannen.

Entschieden ist hier also noch lange nichts.

Eintracht Frankfurt - West Ham United: Alle Infos:

Europa League: Eintracht Frankfurt - West Ham

Am 18. Mai könnten die Hessen 42 Jahre nach ihrem Triumph im UEFA Cup wieder nach einer europäischen Trophäe greifen, nur noch das Rückspiel am Donnerstag (21.00 Uhr) gegen West Ham United im heimischen Deutsche Bank Park trennen die Frankfurter vor einer Finalteilnahme.

„Ins Finale zu kommen, wäre ein absoluter Meilenstein für den Verein!“, schwärmte Eintracht-Frankfurt-Boss Axel Hellmann bereits am Dienstag. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Europa League)

Frankfurt vs. West Ham: Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Eintracht-Fans als entscheidender Faktor

Schon jetzt ist klar, dass in Frankfurt viel los sein wird. Knapp 6.000 englische Fans reisen in die europäische Metropole und bitten zu einem großen Fanmarsch in der Frankfurter Innenstadt.