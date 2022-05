Tennis, ATP, Madrid: Kurzarbeiter Zverev im Viertelfinale

Alexander Zverev hat beim Tennis-Masters in Madrid das Viertelfinale erreicht. Der Deutsche profitierte dabei von der Aufgabe seines Gegners.

Nach gerade mal 40-minütiger Kurzarbeit hat Alexander Zverev beim Tennis-Masters in Madrid das Viertelfinale erreicht.

Der Olympiasieger profitierte in seinem Match gegen Lorenzo Musetti von den Oberschenkelproblemen des Italieners, der beim Stand von 6:3, 1:0 für Zverev aufgab. Nächster Gegner des deutschen Spitzenspielers ist der an Nummer acht gesetzte Kanadier Felix Auger-Aliassime.

Die ersten sechs Spiele zwischen Zverev und Musetti boten attraktives Tennis, beide brachten ihre Aufschlagspiele souverän durch und lieferten sich einige sehenswerte Ballwechsel. Als Zverev dann das Break zum 4:3 gelang, kam ein Bruch in Musettis Spiel. Die Grundschläge waren nicht mehr so präzise, der Aufschlag nicht mehr so verlässlich, sodass Zverev den 20-jährigen Italiener gehörig unter Druck setzen konnte.