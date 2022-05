Champions League: Real-Legende Clarence Seedorf keilt gegen PSG und ManCity

Am Donnerstag postete SportBible ein Zitat des 46-Jährigen auf Twitter, welches es in sich hat: „Manchester City, wie auch PSG, fehlt es an Mentalität“, ist sich der ehemalige Mittelfeldspieler sicher.

Real versetzt City in Schock-Starre

City, die das Hinspiel mit 4:3 gewonnen hatten, lagen im Rückspiel in Madrid am Mittwochabend in der 73. Minute bereits mit 1:0 in Führung und sahen schon wie die sicheren Sieger aus, ehe Rodrygo in der Nachspielzeit für Real einen Doppelpack schnürte und somit die Verlängerung erzwang.