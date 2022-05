Der BVB Podcast: Die Dortmund-Woche

Der Podcast rund um Borussia Dortmund! Patrick Berger und Oliver Müller geben Einblicke hinter die Kulissen. Wie laufen Pressekonferenzen beim BVB ab? Was machen Marco Rose, Mats Hummels und Co. auf- und abseits der Trainingsplätze und warum sind einige Einheiten streng geheim? Was wird auf der Pressetribüne diskutiert, in welchen Stadien gibt es das beste Catering für Journalisten? Patrick und Oliver berichten in ihrem Podcast aber nicht nur von ihren Alltags-Highlights, sondern auch über die Arbeit, die dahintersteckt – mit allem, was dazu gehört: Die Aufreger der Woche, das Warten auf den Interviewpartner, live dabei bei Wind und Wetter, was tun, wenn die Technik versagt und vieles mehr. Der Podcast für alle BVB-Fans!