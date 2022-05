Eintracht Frankfurt: Explodiert jetzt Rafael Borré?

Am 30. Spieltag entschied sich Eintracht-Trainer Oliver Glasner erstmals in dieser Saison dafür, Rafael Borré nicht einzusetzen.

Die Frankfurter rotierten nach dem Europa-League-Erfolg in Barcelona - und der Kolumbianer saß 90 Minuten auf der Bank. Belastungssteuerung ist in diesen Tagen und Wochen das Zauberwort, der Fokus der Hessen liegt ganz klar auf der Europa League. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Borré: Leistungsträger und Top-Verdiener der Eintracht

Der Traum vom ersten internationalen Titel seit 1980 lebt allerdings auch dank Borré. Neben seinen sieben Toren und fünf Vorlagen in der Bundesliga steuerte er jeweils zwei Treffer und Assists in der Europa League bei.

Borré als einsamer Eintracht-Kämpfer

Doch in diesen Bereich kam er als Ein-Mann-Stürmer nur äußerst selten. Borré muss mit einer Körpergröße von 1,74 Metern häufig in Duelle gegen stämmige Verteidiger. Sein Anlauf- und Pressingverhalten ist zwar hochklassig, Abschlusssituationen sind so aber nur schwer zu erreichen.

Klares Ziel: Borré will bei der Eintracht bleiben

Obwohl der 26-Jährige in den Länderspielpausen noch um die halbe Welt zur kolumbianischen Nationalmannschaft reiste, stieg er aus dem Flieger aus und stand auf dem Feld. „Mr. Unverzichtbar“ in allen Wettbewerben, 3.262 Minuten verteilen sich auf 42 Pflichtspiele.

Vorfreude auf Kolo Muani

Und der Offensiv-Allrounder lieferte, auch er lässt die Hessen vom Triumph in der Europa League und dem Einzug in die Champions League träumen. Borré fühlt sich inzwischen voll angekommen am Main und in der höchsten deutschen Liga.