EU Masters: Spannendste Serie des Turniers! Karmine Corp packt den Reverse Sweep aus! EU Master: Reverse Sweep! Finale steht

Karmine Corp steht zum dritten Mal in Folge im Finale der EU Masters © EU Masters via Twitter

Robin Ahlert

Es ist angerichtet! Im zweiten Halbfinale der Amazon European Masters standen sich Karmine Corp und Vitality.Bee gegenüber. Nach einer dramatischen, über die komplette Distanz der Best-of-Five gehenden Serie steht KC zum dritten Mal in Folge im Finale.

Nachdem LDLC OL am vergangenen Dienstag im ersten Halbfinale den einzigen verbleibenden, nicht aus der französischen LFL stammenden Vertreter AGO ROGUE glatt mit 3:0 aus dem Turnier warfen, wurde nun gestern der zweite Finalteilnehmer zwischen Karmine Corp und Vitality.Bee gesucht.

Beide Teams kennen sich logischerweise sehr gut aus der heimischen Liga. Während Karmine Corp den LFL-Spring-Split auf Platz zwei abschloss, kamen die Bienen knapp als Fünfter in die Playoffs, konnten da aber mit einem überzeugenden 3:0-Sieg gegen Misfits Premier das Ticket für die Play-In-Stage der EU Masters lösen. Dort angekommen, spielte man sich - ebenso wie Karmine Corp, welches nach enttäuschenden LFL-Playoffs ebenfalls den direkten Sprung in das Hauptfeld des großen Turniers verpasste - souverän in die Main-Stage der EU Masters.

Von da an ging es nahezu im Gleichschritt bis ins Halbfinale. Beide gewannen ihre Gruppen mit einer Bilanz von 5:1 Siegen und konnten ihre Viertelfinalpartien jeweils weitestgehend ungefährdet mit 3:0 (VITB vs. FNTQ) bzw. 3:1 (KC vs. UOL SE) für sich entscheiden.

Das zweite Semifinal schien also eine deutlich engere Partie zu werden als das 3:0 von LDLC OL gegen AGO ROGUE.

Und die Fans sollten nicht enttäuscht werden: Sie sahen die bis dato wohl spannendste Serie der K.O.-Phase.

Die volle Distanz - Karmine Corp vs. Vitality.Bee

Vitality.Bee startete gut in die Serie. Nahezu perfekt. Vor allem Jungler Duncan „Skeanz“ Marquet, der über die gesamte Serie eine gute Leistung zeigte, war verantwortlich dafür, dass es nach zwei Spielen schon 2:0 für das Farmteam des LEC-Vertreters stand.

Doch Karmine Corp kam zurück. Was Skeanz für Vitality.Bee war, war - zumindest ab Spiel drei und vier - KC‘s Mid-Laner Lucas „Saken“ Fayard. Auf Viktor bestimmte der 23-Jährige ab sofort das Geschehen in der Mitte des Rifts. Unterstützung erhielt er dabei auch endlich von AD-Carry Martin „Rekkles“ Larsson. Der Ex-LEC-Superstar nahm ab Spiel vier dann auch endlich aktiv am Geschehen teil und konnte sich auf Ezreal in Szene setzen und sorgte für den 2:2 Ausgleich in der Serie.

Mit zwei abgewehrten Matchbällen im Rücken wusste Karmine Corp das Momentum auch im nächsten Spiel zu nutzen. Direkt der erste größere Teamfight rund um die zehnte Minute ging mit 4:0 Kills für KC aus. Den daraus früh resultierenden Gold-Lead wusste das französische Top-Team auch im weiteren Verlauf des Spiels effizient auf die Karte zu bringen. Am Ende standen die Infernal-Soul, zwei Baronbuffs und nach 37 Minuten auch der Reverse-Sweep auf Seiten von Rekkles, Saken und Co. KC ist damit zum dritten Mal in Folge im Finale der European Masters. Die letzten beiden Endspiele konnten sie jeweils für sich entscheiden. Ob auch das dritte, gegen das bisher ungeschlagene LDLC OL, zugunsten des Titelverteidigers ausgeht, bleibt abzuwarten.

