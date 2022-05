Schwimmen: Berlin ist Auftaktort des Kurzbahn-Weltcups

Der Kurzbahn-Weltcup beginnt in Berlin © AFP/SID/RONNY HARTMANN

Berlin wird in diesem Jahr der Auftakt-Gastgeber des Kurzbahn-Weltcups im Schwimmen sein. Das gab der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) am Donnerstag bekannt.

Vom 21. bis 23. Oktober werden wieder zahlreiche nationale und internationale Athleten in der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark (SSE) um Punkte und Preisgelder kämpfen.

Aufgrund des dichtgedrängten Wettkampfkalenders in diesem Jahr wird der Weltcup auf der 25-m-Bahn nur auf drei Stationen abgehalten. Neben Berlin machen die Schwimmer auch in Toronto (28. bis 30. Oktober) und in Indianapolis (3. bis 5. November) Halt.