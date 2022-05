Eishockey, DEL: Adler Mannheim verlängern mit Joonas Lehtivuori, Sinan Akdag, Thomas Larkin und Mark Katic

Die Adler Mannheim treiben ihre Zukunftsplanungen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) voran.

Die Adler Mannheim treiben ihre Zukunftsplanungen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) voran.

Der Ex-Meister verkündete am Donnerstag die Vertragsverlängerungen der Verteidiger Joonas Lehtivuori, Sinan Akdag, Thomas Larkin und Mark Katic um ein Jahr bis 2023.

In der abgelaufenen Saison waren die Adler im Play-off-Halbfinale in fünf Spielen an Meister Eisbären Berlin gescheitert.