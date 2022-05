2. Liga: Schalke 04 nimmt Gegner FC St. Pauli nicht auf die leichte Schulter

Schalke 04 will im möglicherweise entscheidenden Spiel um den Aufstieg den Gegner FC St. Pauli nicht auf die leichte Schulter nehmen.

Schalke 04 will im möglicherweise entscheidenden Spiel um den Aufstieg den Gegner FC St. Pauli trotz des Corona-Ausbruchs nicht auf die leichte Schulter nehmen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

„Keiner sollte glauben, dass da eine Mannschaft kommt, die uns zu irgendwas gratulieren will“, sagte Sportdirektor Rouven Schröder vor dem Duell am Samstag (ab 19.30 Uhr LIVE im Free-TV auf SPORT1) , „es wird eine ganz starke Mannschaft kommen.“

Die Hamburger hatten am vergangenen Wochenende neun Coronafälle im Team vermeldet. Tabellenführer Schalke, der laut Trainer Mike Büskens auf einen „vollen Kader“ zurückgreifen kann, könnte mit einem Sieg gegen St. Pauli den Aufstieg perfekt machen - wenn Verfolger Darmstadt 98 am Freitag bei Fortuna Düsseldorf nicht gewinnen sollte.

Dass Schalke vor dem vorletzten Spieltag die besten Aussichten auf die sofortige Rückkehr in die Bundesliga hat, sei kein Zufall. "Uns ist in der ganzen Saison nichts zugeflogen", sagte Schröder, "wir haben uns alles hart erarbeitet."

Schalke denkt nicht an Aufstiegsfeier

Dass die Königsblauen ein Jahr nach dem Abstieg bei den Fans wieder Begeisterung entfacht haben, freut Büskens besonders. "Bei diesem Verein gibt es nur schwarz oder weiß, kein grau", sagte der UEFA-Cup-Sieger von 1997, "es ist schön, das jetzt zu sehen. Das ist es, was Schalke zu dem gemacht hat, was es war und was es wieder sein muss."