SPORT1+ zeigt noch mehr Spitzensport aus „Down Under“: Australian Football League mit ausgewählten Partien neu im Programm SPORT1+ zeigt ab sofort die Australian Football League mit ausgewählten Partien live

· Mittendrin in der Australian Football League (AFL): In der bereits gestarteten Saison zeigt SPORT1+ ausgewählte Partien der Toyota AFL Premiership live

· Lizenzvereinbarung beinhaltet die plattformneutralen Verwertungsrechte an der laufenden Saison der Australian Football League für Deutschland, Österreich und die Schweiz

· Auftakt am kommenden Samstag mit dem Duell GWS Giants gegen die Geelong Cats live ab 08:30 Uhr auf SPORT1+

Ismaning, 5. Mai 2022 – Weitere actionreiche Programmfarbe auf SPORT1+: Der Pay-TV-Sender wird ab Samstag ausgewählte Partien der Australian Football League (AFL), einer der härtesten Football-Ligen der Welt, live mit Originalkommentar übertragen. Entsprechende plattformneutrale Verwertungsrechte an der Toyota AFL Premiership hat sich die Sport1 GmbH für Deutschland, Österreich und die Schweiz gesichert. Los geht‘s am Samstag, 7. Mai, mit einem Duell der Spielrunde 8 GWS Giants gegen die Geelong Cats live ab 08:30 Uhr. Am Sonntag folgt dann die Partie Carlton Blues gegen die Adelaide Crows live ab 08:35 Uhr. Mit dem Rechte-Erwerb bietet SPORT1+ noch mehr Top-Sportevents aus „Down Under“, die australische National Rugby League (NRL) hat aktuell ebenso wie die populäre Rennserie Australia Supercars Championship auf der Gesamtplattform SPORT1 ihr Zuhause.

Australian Football League mit großer Anziehungskraft

Die Australian Football League ist die höchste Football-Liga in Australien und auf dem Fünften Kontinent unheimlich populär: 18 Teams kämpfen um die Meisterschaft. Das Grand Final im Australian Football, auch „Footy“ genannt, findet jeweils Ende September statt. Im Vorjahr sicherte sich der FC Melbourne den begehrten Titel. Das Melbourne Cricket Stadium ist Austragungsort des Grand Finals. Als Rekordmeister firmieren derzeit mit je 16 Titeln Carlton FC und Essendon FC. Australian Football weist einige Besonderheiten auf: So wird die Vollkontaktsportart auf einem ovalen Feld gespielt, der eiförmige Ball kann per Schuss weitergegeben werden oder per Handpass, wobei er mit der Faust weitergepasst wird. Hat ein Spieler den Ball, so muss der Ball alle 15 Meter geprellt werden. SPORT1+ plant aktuell eine Einbindung von bis zu drei Live-Partien der Toyota AFL Premiership pro Spieltag, ausgewählte Partien werden auch auf der Multisport-Streaming-Plattform SPORT1 Extra (www.sport1extra.de) zu sehen sein.

National Rugby League – die populärste Rugby-Liga der Welt

Mit der National Rugby League (NRL) holte SPORT1 im März die populärste und beste Rugby-Liga der Welt ins Programm. Die Saison der australischen NRL Telstra Premiership wird in der Regel mit drei Liveübertragungen an jedem Spieltag begleitet. Neben der Hauptrunde gibt es auch die anschließende Finals Series und das Grand Final Anfang Oktober zum krönenden Abschluss live auf dem Pay-TV-Sender SPORT1+ zu sehen. Insgesamt werden in der kommenden Saison bis zu 90 Livespiele mit Originalkommentar übertragen. Abgerundet wird die umfangreiche Berichterstattung mit einem wöchentlichen Highlight-Magazin auf SPORT1 im Free-TV, auf SPORT1+ und mit Highlight-Clips auf den digitalen SPORT1 Plattformen. Am Sonntag ist live ab 05:55 Uhr das Match Melbourne Storm gegen die St. George Illawarra Dragons zu sehen.

Rennaction bei den Australia Supercars

Die Australia Supercars Championship bereichert SPORT1+ bereits seit einiger Zeit. Das Format gilt als die populärste Tourenwagenserie in „Down Under“ und bietet actionreichen Rennsport. Seit 1960 wird die Tourenwagenserie in Australien ausgetragen. Zunächst hieß sie Australian Touring Car Championship und war auf ein Rennen beschränkt. Im Saisonverlauf zeigt SPORT1+ ausgewählte Rennen live, das nächste Live-Event steht am Samstag, 21. Mai, live ab 07:40 Uhr mit dem Winton SuperSprint auf dem Programmplan.

Die nächsten Übertragungen der Australian Football League auf SPORT1+ im Mai:

Samstag, 7. Mai, 08:30 Uhr live

AFL, Round 8, GWS Giants – Geelong Cats

Sonntag, 8. Mai, 08:35 Uhr live

AFL, Round 8, Carlton Blues – Adelaide Crows

