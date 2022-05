Anzeige

eFootball Championship 2022: Neuer Wettbewerb markiert eSports-Comeback eFootball: Konami verkündet eSports-Comeback

Schon im Juni soll der neue Wettbewerb starten © Konami

Marc Engelbrecht

Konamis „eFootball“ befindet sich wieder auf dem aufsteigenden Ast. Nachdem der letzte Patch dem Titel wieder Leben eingehaucht hat, feiert jetzt auch der eSport seine Rückkehr.

So langsam kommt der virtuelle Ball wieder ins Rollen. Nach dem lang ersehnten und dringend benötigten Update für den PES-Nachfolger eFootball will Publisher Konami nun auch die eSports-Szene wieder aufleben lassen. In einer Pressemitteilung gab das japanische Unternehmen die Pläne für einen neuen kompetitiven Wettstreit bekannt.

eFootball Championship 2022: Startschuss im Juni

In Folge der Umbenennung des Free-to-Play-Titels hat sich Konami dazu entschieden, dem überarbeiteten Format ebenfalls einen neuen Namen zu verleihen. Der offizielle eSports-Wettbewerb, aus dem am Ende der Weltmeister hervorgeht, wird künftig unter dem klangvollen Titel „eFootball Championship 2022″ vermarktet und löst damit die eFootball.Pro League ab. Der Startschuss ertönt bereits im Juni.

Was besonders heraussticht, ist die geplante Zweitteilung, die allen Spielerklassen einen Anreiz bieten soll. Während ambitionierte Amateurzocker ihr Talent in den Open unter Beweis stellen können, treffen die eSportler der europäischen Fußballklubs in einer separaten Profiliga aufeinander. Über Zeitplan und Starterfeld liegen noch keine Informationen vor. Eine zeitnahe Verkündung ist aber angedacht.

Dream-Team-Modus im Fokus

Dennoch weisen die beiden Championship-Serien eine wichtige Gemeinsamkeit auf. Der Spielmodus „Dreamteam“, der mit dem letzten Update hinzugefügt wurde und sozusagen das Erbe von MyClub antritt, ist nicht nur die erneute Antwort auf den Erfolg von FIFA Ultimate Team, sondern auch die Basis für den Wettkampf. Genauso wie beim Vorgänger können die Nutzer ihre ganz eigene Traumelf aufbauen und mit der Zeit weiterentwickeln.

Innerhalb des Modus treten dann die Spieler aus aller Welt im Eins-gegen-Eins gegeneinander an. Je besser man in den Online-Partien performt, desto mehr Punkte erhält man, die schließlich den Aufstieg in höhere Ligen gewährleisten.