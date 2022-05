Formel 1, Miami: Der angelegte Fake-Yachthafen an der neuen Formel-1-Strecke in Miami sorgt für Hohn und Spott

Der angelegte Fake-Yachthafen an der neuen Formel-1-Strecke in Miami sorgt für Spott und Witze bei den Fans.

Der angelegte Fake-Yachthafen an der neuen Formel-1-Strecke in Miami sorgt für Spott und Witze bei den Fans - doch die Macher des Grand Prix bleiben cool. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Zehn Yachten, auf denen 400 Fans am Sonntag das Rennen schauen können, stehen in dem künstlich angelegten Hafen und glitzern in der Sonne, nur das Wasser ist kein Wasser - sondern Plastik. Unter anderem ging ein Internet-Video viral, in dem ein Fan auf das "Wasser" zu springen scheint und wieder abprallt.