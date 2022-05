Apex Legends: Newcastle - Das sind die Fähigkeiten der neuen Legende

Season 13 in Apex Legends, die den Namen „Errettung“ trägt, beginnt am 10. Mai. Wie immer liefert sie neben einigen Map-Änderungen auch eine neue Legende. Dieses Mal wird mit Newcastle ein defensiverer Charakter zum Roster stoßen.

Apex Legends: Die Geschichte von Newcastle

Newcastle ist die Legende von Harris Valley. Seit geraumer Zeit versucht der Held Zugang zu den Apex Games zu erhalten. In Harris Valley lebt auch der ehemalige Soldat Jackson Williams, Bruder der Legende Bangalore, mit seiner Familie.

Durch einen Zufall bekommt er mit, dass der strahlende Held Schulden bei den falschen Leuten hat, die er ohne die Teilnahme an den Spielen nicht zurückzahlen kann. Da daran auch die Zukunft von Harris Valley und damit die von Jacksons Familie hängt, nimmt er den Platz von Newcastle ein und qualifiziert sich für die Apex Games.

Das Designteam von Apex Legends wollte hier unbedingt einen Charakter einbauen, der selbst Vater ist. Diese Rolle wird wohl auch in der weiteren Entwicklung wichtig werden. Jackson soll ein cooler Dad sein, der sich manchmal ein bisschen schwer tut, wirklich cool zu sein. Dafür ist er loyal und ein heroischer Verteidiger.

Newcastles Fähigkeiten

Passiv - Verwundetenbergung

Während er einen Verbündeten wiederbelebt, kann sich Newcastle bewegen. Gleichzeitig wird er dabei durch den Schild an seinem Handgelenk geschützt. Dieser wird von eurem Knockdown-Schild betrieben. Desto stärker das ausgerüstete Item, desto nützlicher auch Newcastles Schild!

Taktisch - Mobiler Schild

Newcastle kann einen beweglichen Schild aufstellen. Dieser schützt das Team in eine Richtung vor feindlichem Beschuss und kann umgestellt werden. Der Schild besteht aus zwei Teilen, die unabhängig voneinander zerstört werden.

Ultimativ - Burgmauer

Zündet ihr Newcastles Ultimate könnt ihr einen weiten Sprung ausführen und an eurem Landeplatz eine mächtige Festung errichten. Wer im Weg steht, wird zurückgeworfen und wer sie überwinden will, wird verletzt. Der Effekt wird verstärkt, wenn ihr vor dem Sprung ein Teammitglied anvisiert. Dann könnt ihr weiter und höher springen und eurem Team in schwierigen Situationen zur Hilfe kommen.