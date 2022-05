Europa League: Vor den Halbfinal-Rückspielen meldet sich Bayern-Star Thomas Müller zu Wort und schwärmt von Eintracht Frankfurt und RB Leipzig

Vor den Halbfinal-Rückspielen in der Europa League meldet sich Bayern-Star Thomas Müller zu Wort und schwärmt von Frankfurt und Leipzig.

Eintracht Frankfurt und RB Leipzig kämpfen am Donnerstagabend um den Einzug ins Finale der UEFA Europa League - nicht nur die Fans der Adler und der Roten Bullen, sondern ganz Deutschland ist elektrisiert.

Kein Wunder, sind doch rein deutsche Duelle, erst recht in einem Endspiel, eher die Seltenheit. 2013 standen sich zuletzt Borussia Dortmund und der FC Bayern im Finale der Champions League in London gegenüber. Was folgte war der Triple-Triumph der Münchner. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Europa League)