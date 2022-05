Frauenfußball: 15 Millionen Umsatz - 30 Millionen Kosten

Die zwölf Vereine der Frauenfußball-Bundesliga haben in der vergangenen Saison einen Rekordumsatz in Höhe von rund 15 Millionen Euro erwirtschaftet.

Frankfurt am Main (SID) - Die zwölf Vereine der Frauenfußball-Bundesliga haben in der vergangenen Saison einen Rekordumsatz in Höhe von rund 15 Millionen Euro erwirtschaftet. In der Spielzeit zuvor waren es noch 13,2 Millionen. Bei der Vorstellung des "Saisonreports" am Donnerstag benannte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) "die deutliche Steigerung im Bereich der Sponsoringerträge" als "maßgeblichen Treiber für den neuen Höchstwert".