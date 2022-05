Boll: Tischtennis-Nachwuchsarbeit "zu amateurhaft" - Apell an Vereine und Verbände

Tischtennis-Star Timo Boll (Düsseldorf) sieht für seinen Sport in Deutschland auf unterschiedlichen Ebenen noch reichlich Verbesserungspotenzial.

"Wir können im Tischtennis nur unsere kleinen Hausaufgaben machen, damit es medial passabel, modern und schick und nicht nach Sporthallenmief aussieht. Aber in der Bundesliga müssten die Vereine noch professionellere Strukturen bei allen Klubs aufbauen und nicht nur bei drei oder vier", meinte Boll.

In dem Zusammenhang verlangte Boll mit Nachdruck auch eine allgemeine Stärkung der Trainer: "Generell wird der Trainer-Job bei uns nicht so gewürdigt wie in Asien. Wir müssen gute Übungsleiter ausbilden. Es geht nicht mehr nur über das Ehrenamt, sondern dafür muss man schon ein paar Euro organisieren."