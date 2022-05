Tennis: "Viele Fehler gemacht" - Zverev erstaunlich offen über Karriere & Fehltritte

Zverev „nicht mehr der Jüngste“

In Spanien will er bei seinem Lieblingsturnier, bei dem er eine Bilanz von 16 Siegen in 18 Partien aufweist, wieder zu alter Form zurückkehren. Dabei baut er auf seinen Vater .

Am Ende des Interviews erzählte er ganz offen: „Ich habe in meinem Leben viele Fehler gemacht, auf dem Tenniscourt, aber auch außerhalb. Aber es gibt immer Gründe, warum Fehler passieren. Alles im Leben passiert aus einem bestimmten Grund. Das Wichtigste ist, dass man aus seinen Fehlern lernt.“

Gemeinsam mit seinem Trainer Sergi Bruguera will er endlich den ersten Turniersieg des Jahres feiern. In der spanischen Hauptstadt trifft er am Donnerstag in der dritten Runde auf den Italiener Lorenzo Musetti.