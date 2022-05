Bundesliga: Hertha BSC soll Sandro Schwarz von Dynamo Moskau als Trainer wollen

Hertha BSC steht vor dem Klassenerhalt in der Bundesliga. Zwei Spieltage vor Saisonende haben die Berliner vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Wie der kicker berichtet, sollen die Hauptstädter einen ehemaligen Bundesliga-Coach als neuen Mann an der Seitenlinie favorisieren: Sandro Schwarz. Man beschäftige sich „intensiv" mit der Personalie.

Anders als andere deutsche Trainer hat er Russland trotz des Angriffskrieges gegen die Ukraine bislang nicht verlassen. Mit Moskau gewann Schwarz bislang 31 von 52 Partien, steht in der laufenden Saison drei Spieltage vor Schluss auf Tabellenplatz zwei und obendrein im Halbfinale des russischen Pokals.

Schwarz will zurück in die Bundesliga

Nach SPORT1-Informationen will Schwarz den Premier-Liga-Klub nach der aktuellen Spielzeit verlassen. Dabei peilt der 43-Jährige tatsächlich eine Rückkehr in die Bundesliga an. Allerdings sind auch andere Vereine Optionen für ihn.