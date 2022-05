Champions League, Real Madrid - Manchester City: Agüero streamt auf Twitch - und Messi ist fassungslos

Real Madrid gelingt gegen Manchester City eine unglaubliche Wende. Selbst Lionel Messi kann nicht fassen, was im Bernabéu passierte.

Real Madrid zieht ins Finale der Champions League ein . Es war ein denkwürdiger Abend, nachdem Real noch bis kurz vor Schluss gegen Manchester City im Rückspiel des Halbfinales zurücklag und es durch zwei späte Tore überhaupt erst in die Verlängerung schaffte. Der Rest ist Geschichte.

„Willst du mich veräppeln, das kann nicht sein“, so soll der Superstar von Paris Saint-Germain das Comeback Madrids beschrieben haben, wie sein enger Freund Sergio Agüero berichtet.

Der Ex-Spieler der Citizens stand mit dem mehrfachen Weltfußballer via Handy in Kontakt, während er mit seinem ehemaligen Mannschaftskollegen Carlos Tévez in einer Liveübertragung als Experte für ESPN auf das Spiel reagierte.