Champions League: Pep Guardiola scheitert wieder - kann nur Erling Haaland den Fluch brechen?

Doch dann nahm das Drama seinen Lauf: In der 90. erzielte Rodrygo den Ausgleich, keine fünf Minuten später das 2:1 und es ging in die Verlängerung. ManCity stand unter Schock. Dort sorgte Karim Benzema mit seinem 15. CL-Treffer für die Entscheidung und das 3:1 .

ManCity verschenkt Weiterkommen in sechs Minuten

Eine Statistik zeigt auch, dass Peps Teams bei acht von elf Eliminierungen in der Königsklasse je eine kurze Phase in der Partie hatten, in der es durchhing und innerhalb weniger Minuten mehrere Gegentore kassierte - und so schließlich ausschied. 2020 musste ManCity in Lissabon kurz vor Schluss einen Doppelpack von Moussa Dembelé hinnehmen und schied im Viertelfinale mit 1:3 gegen Olympique Lyon aus.