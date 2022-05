Bundesliga: Bald acht Plätze in Champions League, Europa League und Conference League?

So will Frankfurt das Finale klarmachen

Die Bundesliga steht vor einem historischen Szenario. In einer bestimmten Konstellation wären acht Startplätze für Europa möglich. SPORT1 skizziert alle Möglichkeiten.

Eintracht Frankfurt und RB Leipzig kämpfen am Donnerstag um den Einzug ins Finale der Europa League - die Fans sind elektrisiert. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Europa League)

Kein Wunder. Erstmals seit neun Jahren und BVB gegen Bayern in London ist wieder ein deutsches Finale auf internationaler Bühne möglich. Nur jeweils eine Partie trennen beide Teams vom großen Wurf: dem Finaleinzug.

Interessant für alle deutschen Fans: Der Ausgang beider Partien könnte auch entscheidende Folgen für die Verteilung der europäischen Startplätze in der Bundesliga haben.

SPORT1 gibt einen Überblick über die Lage in der Champions, Europa und Conference League.

Diese Regeln gelten grundsätzlich

In der Bundesliga qualifizieren sich die ersten vier Teams für die Champions League. Der Tabellenfünfte und der DFB-Pokalsieger treten in der Europa League an, der Tabellen-Sechste kann sich für die Conference League qualifizieren.