Eishockey-WM, Generalprobe: NHL-Trio und Müller verstärken DEB-Team

Die Profis aus Übersee und der Kölner Verteidiger gehören ebenso zum 28-köpfigen Aufgebot für das letzte Vorbereitungsspiel am Sonntag ( ab 17 Uhr LIVE auf SPORT1 im Free-TV und im Stream ) in Schwenningen gegen Österreich wie die Olympia-Teilnehmer Korbinian Holzer, Matthias Plachta (beide Mannheim) und Dominik Bittner (Wolfsburg).

„Wir freuen uns, dass wir näher und näher an den WM-Start kommen“, sagte Bundestrainer Toni Söderholm: „Wir bekommen jetzt einen guten Mix an Spielern, die uns spielerisch auch weiterbringen.“

Nach dem Spiel in Schwenningen hat das Team am Montag trainingsfrei, bevor am Dienstag der Flieger nach Helsinki startet. Am 13. Mai beginnt die WM mit dem ersten Vorrundenspiel gegen Kanada.