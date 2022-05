Overwatch League 2022: Startschuss zur 5. Saison heute Abend

Mehr als sieben Monate mussten sich Fans und Spieler gedulden. Heute Abend ist es endlich wieder so weit: Die Overwatch League startet in die 5. Saison. Alle wichtigen Daten und Informationen bekommt Ihr hier.

Um 21:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit dürfen New York Excelsior und die Los Angeles Gladiators den Kickoff Clash, das erste von vier Turnieren, einläuten. Die Qualifikationen für die vier Turniere, zu denen außerdem Midseason Madness, Summer Showdown und der Countdown Cup zählen, finden im regionalen Format statt. Jedes Team spielt pro Cup sechs Spiele, um sich einen Platz in den Playoffs zu sichern. In der East Region wird dazu ein Round Robin ausgetragen, da hier nur sieben Teams gelistet sind. In der mit 13 Teams gefüllten West Region spielt jedes Team während der regulären Saison zweimal gegen jeden anderen Teilnehmer.