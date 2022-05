WWE-Veteran Roderick Strong will kündigen - Frau und Weggefährten schon bei AEW

Roderick Strong soll beim Wrestling-Marktführer „mehrfach“ um seine Kündigung gebeten haben - die Liga will ihn jedoch offenbar nicht AEW überlassen.

Wie das Insider-Portal Fightful berichtet, will Ligaveteran Roderick Strong WWE verlassen. Der 38-Jährige habe in den vergangenen Monaten „mehrfach“ um seine Kündigung gebeten, was die Liga jedoch immer wieder abgelehnt hätte. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)